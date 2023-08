Benfica coloca redes de proteção atrás das balizas da Luz durante o aquecimento

O Estádio da Luz conta, a partir de agora, com uma rede de proteção atrás de cada uma das balizas. A medida surge na sequência de uma recomendação de segurança da FIFA para os estádios de nível 4, como é o caso do recinto do Benfica, e será utilizada apenas durante o período de aquecimento das equipas, sendo recolhida antes do pontapé de saída.O objetivo desta rede é simples: reter as bolas que são rematadas pelos jogadores para a bancada durante o aquecimento. A título de curiosidade, diga-se que a nova bola oficial da Liga Betclic (da Puma) custa 140 euros e com a colocação da referida rede evita-se que algumas bolas que vão parar às bancadas já não sejam devolvidas.