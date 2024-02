Benfica com duas baixas para o jogo com o Vizela

Tanto o Benfica como o V. Guimarães perderam jogadores para os compromissos da próxima jornada da Liga Betclic, devido a questões disciplinares.

Começando pelos encarnados, Kökçü e Florentino completaram uma sequência de 5 cartões amarelos e vão falhar o encontro diante do Vizela, no Estádio da Luz. Já no lado vimaranense, Jota Silva também atingiu o limite de amarelos, falhando a deslocação a Portimão. Também o central croata Borevkovic será carta fora do baralho pois foi expulso, ficando frustrado e tendo recebido algum carinho do banco vitoriano quando saiu.