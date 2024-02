Benfica com poucas mexidas na visita ao Castelo

Três dias depois da vitória no terreno do Vizela, por 2-1, o Benfica regressa hoje ao Minho. Mas apesar do pouco tempo de recuperação, Roger Schmidt não deverá fazer muitas mexidas no onze inicial. De acordo com o que foi possível apurar, o regresso de Morato à equipa titular é uma forte hipótese, o que poderá relegar Álvaro Carreras para o banco de suplentes. Sobre a hipótese de Florentino ser titular, num encontro em que Schmidt reconhece que terá pela frente "uma equipa forte nas transições", o técnico dos encarnados, mostrou-se evasivo.

"Não vou anunciar a equipa, mas, como disse várias vezes, o que tentamos fazer é ganhar, tratar dos jogadores e tê-los na melhor forma. Nem todos estão na melhor condição, porque alguns são novos, outros vêm de períodos de férias ou de lesões. Nas próximas semanas, queremos que todos estejam em condições de topo para serem opção. O Florentino é sempre, como já disse em conferências de imprensa anteriores, um jogador importante para equipa. Não importa se começa de início ou se é suplente", apontou o técnico dos encarnados, antes de referir que, para ele, é positivo a equipa estar a jogar de três em três dias. "Estamos felizes por disputar muitos jogos. Jogar uma vez por semana significaria que estávamos fora das competições europeias e das taças. Não nos vamos queixar. É muito exigente, porque o tempo de recuperação entre eles é um desafio, mas já mostrámos que nos conseguimos focar em cada partida e jogar para ganhar. O mais importante é estarmos prontos para amanhã [hoje]".