Benfica confirma: Di María assinou por um ano

O Benfica confirmou esta quinta-feira, através da partilha das fotografias do momento em que Di María assinou contrato com o clube, que o extremo argentino de 35 anos assinou um contrato válido apenas por um ano, até 2024.Ángel Di María chegou hoje a Portugal para se apresentado como novo reforço dos encarnados para a época desportiva 2023/24. A cerimónia de apresentação decorreu na Praça Centenarium, junto à Estátua de Eusébio da Silva Ferreira, no exterior do Estádio da Luz. O evento iniciou-se às 19h04, hora que simboliza a data de fundação do clube, e contou com várias dezenas de adeptos, que entoaram vários cânticos antes, durante e depois da apresentação do campeão mundial pela Argentina no Qatar'2022."Olá a todos. Primeiro quero agradecer-vos por estarem aqui, sei que em Portugal não é normal fazer este tipo de coisas e hoje estão todos aqui por mim. Os meus sentimentos são únicos e inigualáveis, regressar à minha casa, porque sinto que esta é a minha casa, é um sentimento único", disse, impressionado, o extremo de 35 anos,