Benfica conquista Prémio Assistências da Liga Betclic

O Benfica venceu o Prémio Assistências relativamente às jornadas 13 a 16 da Liga Betclic, com 89,84% de ocupação média nos jogos no Estádio da Luz. As águias superaram o Sp. Braga (84,97%) e o Sporting (81,19%).A equipa de Roger Schmidt empatou com o Farensee venceu o Famalicão, nos dois jogos que disputou no Estádio da Luz nestas rondas do campeonato, com um total de 115.491 espectadores.O Benfica regista, à 16.ª jornada, a melhor percentagem média de ocupação do Estádio.