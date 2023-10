«Benfica continua sem um onze titular que se entenda»: reações ao empate com o Casa Pia

Depois da derrota caseira (0-1) com a Real Sociedad, para a Liga dos Campeões, o Benfica voltou a tropeçar sábado e empatou a um golo com o Casa Pia, também na Luz. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.: "Resultado justo. O Benfica teve mais posse na 1ª parte e na 2ª o Casa Pia esteve muito bem organizado, merece este empate. O Trubin é mal batido no golo, mas não é por ele que empatam. A desconfiança vai aumentar, mas os jogadores têm de dar a volta.""O Benfica foi infeliz, mas exige-se mais... Continua sem um onze titular que se entenda. Tiago Gouveia e Guedes não entraram e não percebo porquê. A equipa não está tão pressionante como na época passada, mas podia e devia ter ganho.""É preciso mais coração e cabeça. Futebol demasiado rendilhado e pouco objetivo que entra em pânico nos últimos 15 metros e tem dificuldade em decidir. Mas tivessem tido a vontade que mostraram depois do empate e talvez desse para ganhar."