Benfica contraria quebra generalizada de 'encaixes' avultados em janeiro

O Benfica distinguiu-se com 16 milhões de euros (ME) em vendas na janela de transferências de inverno da Liga Betclic, que fechou na quarta-feira sem nenhum 'encaixe' grandioso e com receitas distantes das últimas duas épocas.

Depois de ter contabilizado 88,13 ME a meio de 2021/22 e um recorde de 169,65 ME em janeiro do ano passado, o escalão principal captou apenas 40,7 ME no início de 2024 e cifrou o quarto valor mais baixo na última década, atrás de 2015/16, 2020/21 e 2017/18.

O Benfica mostrou-se particularmente ativo nas últimas semanas, ao vender os defesas centrais brasileiros Lucas Veríssimo (Al-Duhail, nove ME) e João Victor (Vasco da Gama, seis ME) e o médio Chiquinho (Olympiacos, um ME), com Gabriel (Fluminense) a sair a custo zero e o ponta de lança croata Petar Musa prestes a reforçar o Dallas, por 10 ME.

Já o lateral esquerdo checo David Jurásek foi emprestado ao Hoffenheim, cerca de meio ano depois de ter sido contratado pelos campeões nacionais ao Slavia Praga por 14 ME, enquanto o avançado internacional português Gonçalo Guedes terminou a sua segunda passagem pelo clube no qual se projetou e foi cedido pelo Wolverhampton ao Villarreal.

À semelhança do Benfica, o Sporting, líder isolado da I Liga, manteve os seus principais jogadores, tendo emprestado o guarda-redes brasileiro Diego Callai (Feirense), o lateral direito Gonçalo Esteves (AZ Alkmaar), o médio Dário Essugo (Desportivo de Chaves) e o extremo Afonso Moreira (Gil Vicente), além de rescindir com o médio brasileiro Eduardo.

O lateral esquerdo Rúben Vinagre passou do Hull City para o Verona, tal como o médio argentino Mateo Tanlongo ingressou no Rio Ave proveniente do Copenhaga ou o avançado cabo-verdiano Jovane Cabral chegou ao Olympiacos a partir da Salernitana.

Ao clube do Pireu também chegou o defesa central David Carmo, que foi cedido pelo FC Porto por 250.000 euros, acrescidos de uma opção de compra de 18 ME no final desta época, após ter sido relegado para a equipa B, da 2.ª Liga, devido a conduta inadequada.

Adquirido ao Sporting de Braga no verão de 2022 por 20,3 ME, no negócio mais caro de sempre realizada entre dois clubes portugueses, o reforço mais avultado da história dos 'dragões' seguiu as pisadas do avançado espanhol Fran Navarro, outra das 'caras novas' do Olympiacos, com uma taxa de cedência de 250.000 euros e uma cláusula de 7,5 ME.

O antigo ponta de lança do Gil Vicente permaneceu apenas meio ano no FC Porto, que emprestou também o extremo Gabriel Veron ao Cruzeiro, com uma cláusula de 10 ME, e rescindiu com o ala esquerdo Nilton Varela, recém-contratado pelo Estrela da Amadora.

O Sporting de Braga também contribuiu para o alargado continente luso do Olympiacos, orientado pelo ex-técnico 'arsenalista' Carlos Carvalhal, ao libertar o médio André Horta, irmão do capitão Ricardo Horta, por 200.000 euros, mais opção de compra de seis ME.

O centrocampista André Castro e o atacante equato-guineense Luís Asué (ambos para o Moreirense) e os dianteiros André Lacximicant (Casa Pia) e Miguel Falé (Mafra) partiram em definitivo, enquanto o médio brasileiro Lucas Mineiro chegou ao Cuiabá, de António Oliveira, por 500.000 euros e o central Diogo Fonseca foi cedido ao Estrela da Amadora.

Se o rival minhoto Vitória de Guimarães recebeu dois ME pela saída do médio Dani Silva rumo ao Verona, iminente destino do avançado André Silva, o Boavista chegou ao dobro pelo extremo Tiago Morais (Lille), na tentativa de liquidar dívidas e desbloquear o impedimento de inscrição de novos jogadores ditado pela FIFA há três janelas seguidas.

O Famalicão voltou a fazer uma venda 'milionária' junto do FC Porto, ao libertar o central brasileiro Otávio Ataíde por 12 ME, lucrando muito mais do que o Estoril Praia com Koba Koindredi, que foi contratado pelo Sporting por quatro ME, logo após os 'canarinhos' já terem exercido uma opção de compra de três ME pelo médio francês junto do Valência.

O capitão Guga desfalcou o meio-campo do Rio Ave e deve ser anunciado em breve no Beijing Guoan, de Ricardo Soares, com o Shangai Shenhua a levar o atacante brasileiro André Luís, melhor marcador do Moreirense, da equipa-sensação da I Liga portuguesa.

O Arouca foi outro dos clubes que mais capitalizou a janela de inverno, ao juntar 2,5 ME pela venda do central Rafael Fernandes ao Lille, de Paulo Fonseca, estando por saber a verba paga pelo Espérance Tunis, de Miguel Cardoso, sobre o extremo congolês Bukia.