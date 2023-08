Benfica contrata defesa central maliano de 19 anos

O Benfica contratou o central Modibo Keita, de 19 anos, aos ingleses do Derby FC. O jovem maliano vai começar a trabalhar nos sub-23 dos encarnados, mas não esconde que chega com ambição ao Seixal."Estou muito contente por estar num dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz por estar aqui", assumiu o defesa maliano, em declarações à BTV, acrescentando: "O meu grande objetivo passa por conquistar títulos, mas também chegar à equipa principal. Aproveito para saudar todos os adeptos do clube."