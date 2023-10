Benfica devolve dinheiro dos bilhetes e da inscrição aos adeptos da Real Sociedad que se tornaram sócios das águias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica devolveu a todos os adeptos da Real Sociedad que se fizeram sócios o dinheiro dos bilhetes e também os 20 euros referentes à inscrição.





Conforme Record noticiou, depois de não terem conseguido adquirir entradas para a bancada visitante (os espanhóis esgotaram num ápice as 2.850 a que tiveram direito) alguns adeptos tornaram-se sócios dos encarnados e compraram bilhete para ver o jogo entre os associados do Benfica. Só que os responsáveis das águias aperceberam-se, tendo afinal devolvido tanto o dinheiro do ingresso como o valor correspondente à inscrição.

“O que se passou com os bilhetes desses sócios, que foram 254, não tem nada a ver com a Real. O Benfica tem uma forma de te fazeres sócio para depois poderes comprar bilhetes. Estamos em contacto com o Benfica e pedimos que nos mandassem mais 254 bilhetes para correspondermos à procura”, frisou Jokin Aperribay, à margem de um evento de um patrocinador da Real Sociedad, cujos adeptos atingidos estão descontentes por já terem tudo planeado e reservado para a viagem até Lisboa.

O dirigente do emblema basco revelou que o Benfica “não queria abrir outras portas [além do setor visitante] para os adeptos da Real”, acrescentando: “Estamos a falar para que quem queria ir não tenha prejuízo.”

O Benfica não vai permitir a entrada dos adeptos bascos que se fizeram sócios para terem acesso ao jogo, nem ceder os 254 bilhetes extra pedidos pelo líder da Real Sociedad alegando questões de segurança e as exigências da UEFA nesse particular.