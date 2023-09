Benfica disponível para ajudar Marrocos através da sua fundação

O Benfica expressou "total solidariedade para com as vítimas do terramoto ocorrido em Marrocos", que já provocou mais de 800 mortes, e mostrou-se disponível para ajudar através da sua fundação."Neste momento de emergência e de apoio internacional, o Sport Lisboa e Benfica mostra total disponibilidade para, através da Fundação Benfica, ajudar nas operações de socorro em curso e lançar uma campanha de donativos capaz de ajudar à reconstrução das áreas mais afetadas", pode ler-se no comunicado dos encarnados.O sismo de magnitude 6.9 ocorreu na sexta-feira à noite a cerca de 60 quilómetros a sudoeste de Marraquexe e chegou a ser sentido em Portugal.