Benfica divulga programa completo do início do estágio de pré-época em Inglaterra

O Benfica divulgou este sábado o programa completo do início do estágio de pré-época em Inglaterra, que decorrerá entre os dias 9 e 15 de julho no St. George's Park.

Em nota publicada através do site oficial, o clube encarnado informou os seus adeptos que fará amanhã, domingo, um treino à porta fechada no Benfica Campus, com início às 11 horas, e tem agendada para a noite uma viagem em voo charter com destino a Birmingham. A partida, desde Lisboa, está marcada para as 21h45.

Em solo inglês, o Benfica irá realizar um jogo de pré-temporada frente ao Southampton, marcado para as 15 horas do dia 12.

Três dias depois, as águias partem após o almoço para Basileia (Suíça) para mais um jogo particular, desta vez diante do Basileia, no Estádio St. Jakob-Park, que terá início às 16 horas locais. O regresso a Lisboa será feito no próprio dia, logo após o encontro com a formação suíça.



Recorde-se que depois do estágio em Inglaterra e do encontro com o Basileia, na Suíça, as águias prosseguem a pré-temporada no sul de Portugal, com participação no Troféu do Algarve, entre os dias 20 e 21 de julho, onde vão defrontar os sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, e os espanhóis do Celta de Vigo, respetivamente.



A 30 de julho, os pupilos de Roger Schmidt têm também agendado um embate contra o Feyenoord (Holanda), no Estádio De Kuip, às 16 horas locais.



Antes do final da preparação para a nova época desportiva, o Benfica disputa ainda o troféu Eusébio Cup, cujo adversário e data ainda é desconhecido.