Benfica e a morte de Sir Bobby Charlton: «Era um dos maiores vultos do futebol inglês»

O Benfica expressa profundo pesar pela morte de Sir Bobby Charlton, através de uma nota publicada neste sábado no site oficial. Considerando tratar-se de uma notícia que entristece o mundo do futebol e particularmente o futebol inglês, do qual Sir Bobby Charlton era um dos maiores vultos, os encarnados endereçaram condolências pelo falecimento do campeão do mundo em 1966.





"O Sport Lisboa e Benfica expressa o seu profundo pesar pela morte de Sir Bobby Charlton. Trata-se de uma notícia que entristece o mundo do futebol e particularmente o futebol inglês, do qual Sir Bobby Charlton era um dos maiores vultos. É, também, uma oportunidade para relembrar a amizade que sempre uniu Sir Bobby Charlton a Eusébio, outra das figuras maiores da história do futebol mundial.Além de terem sido contemporâneos em campo, Eusébio e Sir Bobby Charlton foram criando uma amizade, fora dele, que os tornou ainda mais lendários. Em 1966, o Campeonato do Mundo que consagrou Sir Bobby Charlton como campeão do mundo e um dos mais respeitados jogadores de sempre, foi, também, o momento em que Eusébio ascendeu ao estatuto verdadeiramente imortal, tornando-se o melhor marcador dessa competição.Sir Bobby Charlton e Eusébio foram representações bem sucedidas de uma saudável e histórica relação entre pessoas e povos, mas também de um permanente engrandecimento dos clubes que amaram e são símbolo. Ao Manchester United e a todos os seus adeptos, o Sport Lisboa e Benfica endereça igualmente as suas condolências por esta perda inestimável".