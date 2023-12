Benfica em negociações avançadas por Rollheiser, revela jornalista argentino

Benjamín Rollheiser pode mesmo vir a ser reforço do Benfica, avança César Luis Melro, jornalista especializado em mercado de transferências. De acordo com aquela fonte, os responsáveis do clube da Luz estão em "negociações avançadas" para garantir o extremo, de 23 anos, que pertence aos quadros do Estudiantes.Apesar das conversas, o emblema da cidade de La Plata recusou avançar para a transferência antes da final da Taça Argentina, que se irá disputar amanhã. O Estudiantes terá pela frente o Defensa Y Justicia, no derradeiro jogo do ano. Depois disso, Rollheiser, que é cobiçado por outros emblemas do futebol europeu, pode irá tratar do futuro, sendo praticamente certo que não irá prosseguir na Argentina.