Benfica encaixa mais 1,5 milhões de euros com Everton Cebolinha

Everton Cebolinha disputou frente ao Botafogo o 100.º jogo com a camisola do Flamengo, atingindo assim um dos objetivos que dão direito a bónus no negócio da transferência do Benfica para o emblema do Rio de Janeiro, em junho de 2022. Segundo a imprensa brasileira, com esta meta dos 100 jogos atingida, o Flamengo terá de pagar à SAD dos encarnados mais 7,9 milhões de reais, o que corresponde a cerca de 1,5 milhões de euros. Aquando da transferência do avançado, de 27 anos, o emblema carioca pagou às águias 13,5 milhões de euros, mas a operação contemplava bónus possíveis por objetivos até 2025 e que podem elevar o custo total até aos 16 milhões.

Conforme foi veiculado na altura da transferência, em 2022, o Benfica terá ainda direito a 10 por cento do valor de uma futura transferência do jogador bem como um acréscimo possível de mais 1,5 milhões de euros se Cebolinha se mantiver no Flamengo até 31 de dezembro de 2025, ou seja, antes do último ano de contrato com o Flamengo.

Everton Cebolinha chegou ao Benfica em 2020/21, a troco de 20 milhões de euros, mas acabaria por ficar apenas duas épocas no clube, com um rendimento aquém das expectativas. Disputou 95 jogos de águia ao peito, no conjunto das competições, mas marcou apenas 15 golos. Mudou-se, então, para o Flamengo, no verão de 2022, onde soma 100 jogos, tendo apontado 10 golos e feito ainda 15 assistências.