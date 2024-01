Benfica entre os 15 clubes com melhor média de assistências no mundo em 2023

Six of the top 20 highest attended clubs in the world in 2023 were British pic.twitter.com/QMJkA9jcrr — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) January 4, 2024

O Benfica é o único clube português que figura entre os 20 emblemas com melhor média de assistências no mundo em 2023. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo 'Transfermarkt.uk', colocando os encarnados no 14.º lugar, com uma média de 59.125 adeptos por jogo. Atrás das águias estão clubes como Celtic (15.º, com 58.655), Atlético Madrid (16.º, com 57.285), Flamengo (17.º, com 56.689), Hamburgo (18.º, com 56.323), Ajax (19.º, 53.767) e Manchester City (20.º, 53.305).Esta lista é liderada pelo Barcelona, com uma média de 83.273 adeptos. Borussia Dortmund (81.312) e Bayern Munique (75.003) fecham o top-3.