Benfica explica ausência de Schmidt no flash da RTP e na conferência pós-Famalicão

Roger Schmidt não compareceu na conferência de imprensa após o triunfo (2-0) sobre o Famalicão por não haver tradução simultânea. Fonte oficial do Benfica explica a Record que, depois do sucedido na conferência de lançamento da receção aos minhotos, os encarnados solicitaram à FPF (o jogo foi da Taça de Portugal, recorde-se) a presença de um tradutor na sala de forma a satisfazer as necessidades dos jornalistas. Numa primeira fase a Federação disse que iria tentar satisfazer o pedido, mas numa segunda resposta informou que a responsabilidade de providenciar um tradutor era do Benfica. Acabou por não se conseguir em tempo útil e só por isso é que o treinador não compareceu na sala de imprensa. Na próxima terça-feira, Schmidt voltará à sala de imprensa da Luz para projetar o jogo da Champions, frente ao Inter, com a presença de um tradutor como sempre sucede nas competições europeias.Contactada por Record, fonte da Federação esclarece que compete ao promotor do evento assegurar esse serviço. Neste caso é o organizador do jogo, ou seja, quem joga em casa.Quanto ao facto de Roger Schmidt só ter comparecido na flash interview da Sport TV, deixando a RTP sem declarações, a justificação dos encarnados prende-se com a transmissão dos jogos da Taça de Portugal em dois canais em simultâneo. Segundo a mesma fonte, no ano passado essa situação já se verificava e os elementos do Benfica prestaram declarações à RTP, deixando claro que com direitos de transmissão bipolarizados só falariam a um canal televisivo. Ora, nesta época, depois do triunfo nos Açores, com o Lusitânia, o técnico alemão falou à Sport TV e os responsáveis decidiram manter a opção na partida de sábado, com o Famalicão.