Benfica fala em "sanha persecutória" e promete recorrer do castigo de David Neres: «Chocante»

O Benfica reagiu à suspensão de David Neres e teceu duras críticas ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sua newsletter diária. Os encarnados falam em "sanha persecutória" e dizem-se chocados por o CD equiparar "uma alegada provocação a adversários" aos "insultos grosseiros a uma instituição e a milhões de adeptos ocorridos no final da época anterior", especificando os portistas Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Manafá, então também suspensos por um jogo."O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sua sanha persecutória ao Benfica, entendeu que deveria suspender David Neres por um jogo devido a uma alegada provocação a adversários", referem os encarnados."É chocante que o Conselho de Disciplina equipare essa atitude aos insultos grosseiros a uma instituição e a milhões de adeptos ocorridos no final da época anterior, cujos autores, Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Manafá, foram suspensos na mesma medida, por um jogo", pode ler-se ainda.E a concluir o clube da Luz deixa uma garantia: "Colocar uma picardia no mesmo patamar de insultos é profundamente errado e merecedor do repúdio do Sport Lisboa e Benfica, o qual, evidentemente, recorrerá da decisão. "