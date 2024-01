Benfica faz esclarecimento sobre João Neves

O nome de João Neves continua a dar que falar e de Inglaterra serão vários os clubes interessados no jovem do Benfica. Todavia, o emblema da Luz garante em comunicado esta terça-feira que não decorrem conversas com nenhum clube."O Sport Lisboa e Benfica desmente a existência de qualquer direito de preferência sobre o seu jogador João Neves. Em nenhuma circunstância o Sport Lisboa e Benfica encetou com o Manchester United ou qualquer outro clube conversações sobre este jogador oriundo da sua formação, – nem o pretende fazer – pelo que são falsas quaisquer informações que apontem noutro sentido", pode ler-se.