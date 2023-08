Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a derrota na 1.ª jornada da Liga 2023/24 frente ao Boavista (3-2), ontem, no Bessa.





Álvaro Magalhães, ex-jogador: "O Benfica esteve melhor na 1ª parte, mas o seu treinador terá de tirar ilações sobre o que se passou na 2ª. As alterações que fez não foram as melhores, permitindo que o Boavista acreditasse. E no fim era preferível não correr riscos. Um ponto é um ponto."



Jorge Corrula, ator: "Uma vitória feliz do Boavista e um resultado enganador e injusto. Apesar da derrota, fiquei com boas impressões da equipa, que mostrou espírito de campeão com dez. Finalmente Vlachodimos tem concorrência e ainda bem, pois não foi feliz."



José Manuel Capristano, ex-dirigente: "O Benfica foi profundamente infeliz, a começar na arbitragem, pois o Musa vai à bola primeiro. Mas tivemos um azar tremendo, com bolas na barra. Depois, balanceados no ataque, acabámos por permitir o 3-2. Tudo correu bem ao Boavista."