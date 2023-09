Benfica ganha ao Milan e contrata central de 16 anos

O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação do defesa-central Michée Ndembi, que atuava no Anderlecht. O jogador, de 16 anos, vai reforçar a equipa de juvenis, tendo assinado um contrato válido por três anos.O interesse do Benfica já era conhecido, como revelou o jornal 'Le Soir'. Seguido durante muito tempo pelo Lille, o jogador belga era também pretendido pelo Milan. No entanto, optou por trocar o clube de Bruxelas pelo Benfica Campus. O Anderlecht tentou segurá-lo, mas chegou tarde com a proposta.De acordo com aquele jornal, Ndembi ficou seduzido com o projeto apresentado pelo Benfica, reconhecendo que se trata de um clube capaz de projetar jovens futebolistas.