Benfica informa que os bilhetes para o jogo com o Lusitânia estão esgotados

O Benfica informou que já não há bilhetes para o jogo frente ao Lusitânia, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Os encarnados, que publicaram uma nota no seu site oficial, deslocam-se aos Açores na próxima sexta-feira, com o início do encontro a estar agendado para as 16h30 (hora de Portugal continental).