Benfica-Inter, 3-3: O duelo em 5 factos

96%

16

10

5

2

O Benfica empatou em casa (3-3) com o Inter Milão, para a Liga dos Campeões. A GoalPoint destaca estes cinco factos.Brilhante João Mário, a relembrar a forma da época passada. O médio fez golo nos 3 remates que somou, a valerem no máximo 1,2 golos esperados mas ainda ofereceu 2 finalizações e entregou 96% dos passes que fez (50). Não merecia o desfechoJoão Neves junta-se a João Mário como os dois grandes injustiçados da noite. O médio foi novamente gigante nos duelos, vencendo 16 dos 24 que travou, somando 9 desarmes, mais 5 do que qualquer outro jogadorO que se passou ao intervalo apenas Schmidt e Inzaghi sabem mas o treinador italiano tinha guardado um ‘chocolate quente’ transalpino bem amargo, com 1o dos 14 remates interistas a ocorrerem na segunda etapa. O Inter terminou com2.9 golos esperados criados, contra 1,6 do BenficaSofrer três golos nunca é positivo mas a verdade é que Trubin ainda travou mais 5 disparos, 3 deles a remates já dentro da área encarnada, com uma defesa a ocasião flagrante e 3 saídas a soco. O ucraniano divide com os ferros o mérito de ter evitado desfecho ainda mais desagradávelMorato e António Silva venceram juntos um total de apenas 1 duelo individual e disputaram apenas 2. O registo já seria pobre mas há mais: todos estes números foram obtidos apenas por António Silva, Morato não chegou sequer a travar qualquer duelo apesar de cumprir o jogo na totalidade