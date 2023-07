Benfica interpõe providência cautelar no caso Neres

O Benfica está a fazer de tudo para garantir David Neres no próximo clássico frente ao FC Porto, a disputar-se a 8 ou 9 de agosto e a valer a Supertaça. O emblema da Luz interpôs, por isso, com uma providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).Recorde-se que o brasileiro foi castigado com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por insultos ao portista Otávio e por ter identificado o sportinguista Pote num vídeo em direto. Mas escapou ao castigo relativamente ao vídeo gravado na Luz, em que se ouve o extremo dizer "chupem lagartos" e "chupem tripeiros".