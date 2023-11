«Benfica mostrou pouco carisma. Tivemos sorte porque o Sporting não é uma equipa brilhante»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória frente ao Sporting (2-1) , no dérbi de loucos da 11.ª jornada da Liga Betclic."Justificou-se pelos últimos minutos. O Sporting também nos deu uma certa vantagem ao tirar um médio e meter um avançado, deixando-o mais fragilizado. Soubemos aproveitar. A equipa combateu e até o guarda-redes ajudou a desequilibrar posicionalmente a defesa leonina.""Foi impróprio para cardíacos. O Benfica conseguiu virar o jogo nos descontos, numa vitória do querer, pois mesmo contra 10 às vezes torna-se mais difícil. Viu-se que os jogadores do Benfica quiseram muito, lutaram até ao final e conseguiram o mais importante.""Grande jogo nos descontos! Acabámos por ganhar, mas achei que o Benfica mostrou pouco carisma e tivemos sorte porque o Sporting não é uma equipa brilhante. Os grandes dérbis são assim, emocionantes e tudo pode acontecer. Por isso o futebol é tão apaixonante."