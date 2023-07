Benfica muito à frente dos rivais nos jogos de preparação disputados no Algarve

O Estádio Algarve registou uma média de 16.169 espetadores nos dois jogos ali disputados pelo Benfica nesta pré-época, contra os sauditas do Al Nassr (17.516) e os espanhóis do Celta de Vigo (14.822), números muito acima dos que se verificaram nas partidas disputadas por Sporting e FC Porto no mesmo recinto, também recentemente.Os leões mobilizaram 5.481 espetadores no jogo frente aos belgas do Genk, enquanto o duelo entre o FC Porto e os galeses do Cardiff foi presenciado por 3.972 pessoas.O Sporting ainda vai disputar um jogo no Estádio Algarve nesta pré-época, na próxima terça-feira, a partir das 20h30 horas, contra os espanhóis da Real Sociedad, podendo aproximar-se da média registada pelo Benfica.