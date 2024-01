Benfica multado em mais de 6 mil euros por agressão com isqueiro a analista do FC Porto

O Benfica foi multado em 6.120 euros pela agressão que o analista do FC Porto Carlos Pintado sofreu na Luz, após o arremesso de um isqueiro vindo das bancadas, no clássico de 29 de setembro, para o campeonato.Na altura, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, relatou que "choveram objetos" durante a habitual roda dos azuis e brancos no final da partida. "Na Reboleira, passou-me um isqueiro aqui próximo. Hoje houve um que acertou num colaborador", apontou o técnico.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal logo depois desse jogo, o isqueiro acertou na cara de Carlos Pintado. De resto, o Benfica venceu esse clássico por 1-0.