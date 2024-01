Benfica multado em mais de 6 mil euros por incidentes no dérbi frente ao Sporting

O Benfica foi multado em mais de 6 mil euros por incidentes registados no dérbi frente ao Sporting, de 12 de novembro, em que as águias venceram por 2-1, na Luz.Desde logo, os encarnados foram punidos com uma coima de 5.100 euros devido "a agressões graves a espectadores e outros intervenientes." O comunicado invoca o artigo 182, n.º2, que remete para agressões de um sócio ou simpatizante, de forma designadamente sob a forma coletiva ou organizada, que agrida fisicamente um espectador, elemento da comunicação social ou pessoa presente dentro doslimites do recinto desportivo, sem "causar lesão de especial gravidade."De resto, o Benfica viu ser-lhe aplicada outra multa de 1.224 euros, por "comportamento incorreto do público."O Benfica, recorde-se, garantiu a vitória com um golo de Tengstedt no tempo de compensação, o que até originou uma invasão de campo por parte de vários adeptos do Benfica, tendo, inclusivamente havido insultos a Adán.