Benfica multado em mais de 7 mil euros por causa de comportamento dos adeptos na Reboleira

O Benfica foi multado, no total, em 7.622 euros por causa do comportamento dos adeptos na Reboleira, no jogo frente ao Estrela da Amadora, que acabou com a vitória dos encarnados por 4-1.Este valor é o total de duas multas diferentes. Desde logo, os encarnados pagam 7.010 euros pelo "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos. No mapa de castigos, são referidas sete situações diferentes.Por outro lado, o Benfica pagará ainda 612 euros devido a insultos por parte dos adeptos ao presidente da Liga, Pedro Proença. Como se lê no documento, os adeptos situados na Bancada Nascente, "entoaram em uníssono, de forma clara, percetível e audível a seguinte frase, ao minuto 45'+2, da segunda parte. 'Ó, Proença, vai pró c***" por diversas vezes."