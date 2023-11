«Benfica não parece muito forte»: a convicção de antigo presidente do Inter em vésperas de Champions

Antigo presidente do Inter Milão, Massimo Moratti considera que o Benfica "não parece muito forte", sustentando que o líder da Serie A tem obrigação de vencer quarta-feira, na Luz, mesmo que no domingo tenha a visita ao campeão em título, depois do empate (1-1) no reduto da Juventus e da deslocação a Lisboa.Com os oitavos-de-final da Champions já garantidos, Simone Inzaghi fez saber que vai fazer poupanças diante do Benfica, mas o histórico líder dos nerazzurri, de 78 anos, não acredita que isso diminuirá o Inter. "Agradecemos aos jogadores por terem assegurado a qualificação. O Benfica não parece muito forte e por isso temos que tentar vencer, mesmo que o apuramento já esteja nas mãos e o pensamento virado para o campeonato, por se tratar de um jogo importante em Nápoles", justifica, à Rádio Anch'io Lo Sport.Moratti revelou quem traria da Grande Inter, que dominou na década de 60 do século passado, com duas Taças dos Campeões Europeus, uma das quais conquistadas frente ao Benfica, em 1964/65 (1-0). "Todos... Deixaria Lautaro no ataque e depois [trocaria] todos. Se sou implacável? Não, era uma equipa assustadoramente forte. Se o Inter também está pronto para ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões? É claro que a Liga dos Campeões fascina mais e fica como uma recordação para a vida, mas o Inter pode ambicionar os dois [troféus]."Antes de vender o Inter, o empresário viu o Inter ganhar a Liga dos Campeões, a Serie A e a Taça de Itália, em 2009/10, sob o comando de José Mourinho.