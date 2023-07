Benfica não vai disputar a Eusébio Cup na pré-época: as três razões que motivaram esta decisão

O Benfica não vai disputar a Eusébio Cup esta pré-temporada. Ao contrário do que foi primeiramente adiantado pelo clube encarnado no primeiro plano sobre o calendário desta fase de preparação para a nova época, as águias não irão disputar o troféu de homenagem a Eusébio da Silva Ferreira durante esta pré-época e existem três razões que motivaram esta alteração.De acordo com as informações recolhidas por, o troféu de pré-temporada não irá acontecer devido ao calendário mais apertado que o clube terá antes de disputar a Supertaça Cândido de Oliveira com o FC Porto, que vai acontecer a 8 ou 9 de agosto. Outra das razões que também motivaram este desfecho foi o facto de o relvado do Estádio da Luz ainda não estar pronto para ser utilizado, uma vez que foi recentemente mudado. A última razão prende-se ao facto de se realizar, em Lisboa, as Jornada Mundial da Juventude, entre 2 e 6 de agosto.Recorde-se que esta segunda-feira o Benfica anunciou mais um encontro de preparação nesta pré-temporada. Desta feita, as águias defrontarão o Burnley no dia 25 de julho, pelas 20h30, com a partida a ser realizada no Estádio do Restelo. Quatro dias antes, os encarnados defrontam o Celta de Vigo, também pelas 20h30, no Troféu do Algarve. Já dia 30, o Benfica defronta, na Holanda, o Feyenoord. O encontro tem início previsto para as 15 horas.