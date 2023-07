Benfica nega interesse em Andriy Lunin

Fonte do Benfica desmentiu, a, o interesse em Andriy Lunin, guarda-redes ucraniano de 24 anos do Real Madrid. Isto depois de o 'Zerozero' ter adiantado que os encarnados estão em negociações pelo futebolista, que está integrado na digressão que os merengues realizam nos EUA.A prioridade do Benfica para a baliza é Bento, que pertence ao Athletico Paranaense, mas a intransigência do clube brasileiro tem frustrado os objetivos da SAD encarnada.Como o nosso jornal já adiantou, se a contratação de Bento não se concretizar, o Benfica admite ficar com Vlachodimos e Samuel Soares até à reabertura do mercado, em janeiro.Quanto a Andriy Lunin, pertence ao Real Madrid desde 2018, mas andou emprestado a Leganés, Valladolid e Oviedo, antes de se fixar no plantel dos merengues, em 2020/21.