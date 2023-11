Benfica negoceia Pedro Malheiro com o Boavista: lateral é alvo para janeiro

O Benfica quer contratar Pedro Malheiro já em janeiro. Segundo Record apurou, a SAD encarnada fez uma primeira oferta, a rondar os 3 milhões de euros, ao Boavista pelo lateral-direito. No entanto, os axadrezados querem sensivelmente o dobro.





Os encarnados, recorde-se, procuram um lateral-direito e Malheiro era um dos alvos já identificados, sendo do agrado da equipa técnica liderada por Roger Schmidt. As conversações estão a ser intermediadas por Jorge Mendes, em contacto com Gerard López, que detém dois terços da SAD boavisteira.Com Bah lesionado e João Victor fora das opções, o Benfica tem na contratação de um defesa-direito uma das prioridades para a reabertura do mercado, pois nas últimas partidas tem sido Aursnes a ocupar esse posto.