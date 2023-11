Benfica nomeado para melhor clube nos Globe Soccer Awards

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

As equipas principais do Benfica, tanto masculina como feminina, estão nomeadas para o prémio de melhores equipas do ano de 2023 nos Globe Soccer Awards. Também o presidente dos encarnados, Rui Costa, concorre para o galardão de melhor presidente.No que diz respeito à equipa masculina do Benfica, os encarnados têm a concorrência de Al Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Arsenal, Barcelona, Bayern Munique, Boca Juniors, Feyenoord, Fluminense, Inter, Manchester City, Nápoles, PSG, Roma, Sevilha, Union Berlin, Urawa Red Diamonds, West Ham e Wydad.Relativamente à equipa feminina, as águias estão nomeadas ao lado de Ajax, Arsenal, Barcelona, Bayern Munique, Chelsea, Lyon, Portland Thorns, Roma e Wolfsburgo.Por sua vez, para o prémio de melhor presidente, além de Rui Costa constam nomes como Khaldoon Al Mubarak (Manchester City), José Castro (Sevilha), Aurelio De Laurentiis (Nápoles), Herbert Hainer (Bayern Munique), Joan Laporta (Barcelona), Joseph Oughourlian (Lens) e Florentino Pérez (Real Madrid)A votação decorre no site da organização e os vencedores serão conhecido no dia 19 de janeiro, naquela que será a 14.ª edição do prémio. A cerimónia realizar-se-á no Atlantis The Palm, um hotel de 5 estrelas no Dubai.















#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST WOMEN'S CLUB OF THE YEAR: Ajax, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Chelsea, Olympique Lyonnais, Portland Thorns, AS Roma, and VfL Wolfsburg. pic.twitter.com/uaig7YIAEI — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023