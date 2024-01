Benfica oficializa a contratação de Arnas Voitinovicius

Arnas Voitinovicius, jovem guarda-redes lituano de apenas 17 anos, foi esta quinta-feira oficializado como novo reforço do Benfica. O guardião chega proveniente do FK Riteriai, da Lituânia e, tal como Record já havia noticiado em tempo oportuno, já treina no Benfica Campus com a equipa de juniores.

Em declarações à BTV, Arnas Voitinovicius assumiu ser "uma honra" representar os encarnados. "Sempre sonhei ser a minha melhor versão para alcançar os melhores objetivos, e o Benfica é a melhor opção para alcançar os meus sonhos. Para mim, é uma honra poder jogar neste clube e representá-lo", disse o jovem, antes de elogiar as condições que encontrou no Benfica Campus: "Sou da Lituânia, e lá as condições do futebol não são tão boas como aqui. Por isso, quando vim para o Benfica Campus, fiquei muito bem impressionado com tudo o que encontrei. Fui muito bem recebido por todos, pelos meus companheiros, pelo treinador, por todo o staff. Sinto-me muito bem aqui, de coração aquecido."

"As palavras mais importantes, provavelmente, serão a bravura e a coragem de jogar e de vencer, a vontade de vencer. Estou aqui para conquistar sempre os três pontos e dar tudo de mim pela equipa, pela vitória e pelo Benfica", finalizou.