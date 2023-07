Benfica oficializa empréstimo de Henrique Araújo ao Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica confirmou há pouco a notícia adiantada por, anunciando a cedência até final da temporada de Henrique Araújo ao Famalicão.Consumada esta mudança, o avançado, que na última temporada já esteve cedido ao Watford, espera agora jogar com maior regularidade no Minho, no que ambiciona que venha a ser a sua época de afirmação.