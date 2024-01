Benfica oficializa empréstimo de Jurásek

O Benfica emitiu esta segunda-feira um comunicado a oficializar o empréstimo de Jurásek aos alemães do Hoffenheim. A cedência do defesa contempla opção de compra."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Hoffenheim, da Alemanha, para a transferência, por empréstimo, do futebolista Jurásek. O acordo prevê uma opção de compra", referem os encarnados na nota publicada.Recorde-se que o lateral-esquerdo chegou à Luz no início desta época, proveniente do Slavia Praga. Esteve em 12 jogos e ajudou na conquista da Supertaça, em agosto do ano passado.