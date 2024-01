Benfica oficializa saída de Chiquinho para o Olympiacos a título definitivo

O Benfica oficializou, este sábado, a saída de Chiquinho a título definitivo para o Olympiacos. Através de um comunicado no site oficial, as águias desejaram "as maiores felicidades" ao médio."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Olympiacos, da Grécia, para a transferência a título definitivo do futebolista Chiquinho. Ao serviço do Benfica, o médio venceu um Campeonato Nacional e duas Supertaças Cândido de Oliveira. O SL Benfica deseja as maiores felicidades a Chiquinho para esta nova fase da sua carreira", pode ler-se no comunicado.Recorde-se que Chiquinho já se despediu do Benfica e ontem, à chegada a Atenas, mostrou-se "muito feliz" pelo novo desafio na carreira . "Estou muito feliz por estar aqui. Certamente que a presença de portugueses aqui no Olympiacos é muito importante e irá ajudar-me na minha adaptação. Vou dar tudo para tentar ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos", disse, em declarações citadas pelo 'Sport 24'.Entretanto, o Olympiacos oficializou a contratação do jogador.