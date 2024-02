Benfica oficializa saída de Musa em definitivo: FC Dallas fez o seu maior investimento de sempre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora é oficial: Petar Musa deixa o Benfica para reforçar o FC Dallas. O clube da Luz anunciou a saída esta quinta-feira, conforme Record havia antecipado. O internacional croata já vai trabalhar hoje com o emblema norte-americano, que se encontra em estágio de pré-temporada em Cádiz, Espanha.





"Uma declaração de intenções. Bem-vindo ao clube", escreveu o FC Dallas, legendando uma compilação de golos do atacante, que assinou por 4 temporadas. As expectativas são bastante altas, já que o emblema dos Estados Unidos vai desembolsar, para já, perto de 10 milhões de euros. Este negócio pode atingir, todavia, os 13 M€ mediante o cumprimento de determinados objetivos. É, de resto, o maior investimento de sempre do FC Dallas.

O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o FC Dallas, dos Estados Unidos, para a transferência a título definitivo do futebolista Musa.

Contratado pelo Benfica em maio de 2022, Musa atuou em 41 jogos, entre Campeonato (30), Liga dos Campeões (6), Taça de Portugal (2) e Taça da Liga (3), e apontou 11 golos no decurso de 2022/23, temporada em que se sagrou campeão nacional com o Manto Sagrado.

No início da presente época 2023/24 juntou a Supertaça Cândido de Oliveira ao seu palmarés, num encontro em que marcou um golo. Foi o início de um ciclo competitivo com 25 jogos disputados, divididos por cinco provas – Campeonato (14), Liga dos Campeões (6), Taça de Portugal (3), Supertaça (1) e Taça da Liga (1) –, e seis golos anotados.

O avançado internacional croata, condição alcançada durante o trajeto de águia ao peito, encerra o seu percurso no Clube após ter participado em 66 jogos e marcado 17 golos.

O SL Benfica deseja as maiores felicidades a Musa para esta nova fase da sua carreira.