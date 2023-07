Benfica oficializa saída de Seferovic para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos

O Benfica oficializou esta quarta-feira a saída de Haris Seferovic, avançado internacional suíço que na última temporada esteve emprestado pelas águias ao Galatasaray e Celta de Vigo. O ponta-de-lança, de 31 anos, vai rumar em definitivo ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.





Entretanto, o clube dos EAU anunciou a chegada do avançado por duas temporadas, com o vínculo a ser válido até 2025.Em entrevista exclusiva a, publicada a 7 de abril deste ano, Haris Seferovic elogiou a forma como Roger Schmidt foi direto consigo no início da última temporada. "Quando falámos, na pré-temporada, Roger Schmidt foi muito direto comigo. Sempre se dirigiu a mim com grande respeito, mas sempre muito direto. Gosto que seja assim", revelou, numa entrevista que poderá lerna íntegra.Haris Seferovic chegou ao Benfica no verão de 2014, a custo zero, proveniente do Eintracht Frankfurt. Em 188 jogos pelos encarnados, o experiente avançado apontou 74 golos e 19 assistências e conquistou um campeonato, na época 2018/19, em que acabou por ser o melhor marcador da prova com 23 golos, e duas Supertaças (2017 e 2019).

Eis o comunicado oficial das águias:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a transferência em definitivo de Seferovic para o Al-Wasl (Emirados Árabes Unidos).

"O Benfica deseja as maiores felicidades ao avançado suíço", pode ler-se.