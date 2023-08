Benfica paga mais de 20 mil euros em multas pelo Bessa

A deslocação ao Bessa na jornada inaugural da Liga Betclic saiu cara ao Benfica já que o Conselho de Disciplina (CD) da FPF aplicou multas aos encarnados no valor de 20.910 euros. A maior fatia (12.240 euros) dessa sanção pecuniária deve-se ao comportamento incorreto do público afeto às águias, cujos adeptos arremessaram para dentro do relvado várias tochas, uma cadeira e um tampo de outro assento. Objetos que tiveram reflexo no jogo, motivando o atraso no reinício da partida que terminou com o triunfo dos axadrezados por 3-2.Contudo, as multas pelo mau comportamento dos adeptos não ficam por aí. A SAD dos encarnados terá ainda de pagar mais 7650 euros pelo uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos (flashlights, petardos, tochas e potes de fumo) nas bancadas do Bessa. Os restantes 1020 euros aplicados ao Benfica devem-se ao atraso da equipa no regresso ao relvado para o início da segunda parte, que principiou com 2 minutos de atraso.