Benfica paga mais de 6.300 euros em multas pelo jogo com o Sp. Braga

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 6.324 euros na sequência do jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga, que os encarnados venceram por 3-2. A exemplo do que sucede habitualmente, a maior fatia da sanção (5.100 euros) prende-se com o comportamento incorreto do público, que voltou a usar pirotecnia como petardos, potes de fumo, flash lights e tochas.A restante multa deve-se aos insultos ao guarda-redes bracarense em três reposições de bola em jogo e ainda à invasão do relvado por parte de um adepto no final da partida com o único objetivo de pedir a camisola a Morato, tendo sido intercetado pelos ARD's, que o retiraram do terreno de jogo.