Benfica pede 8 milhões por João Victor e Botafogo afasta-se da corrida

O Botafogo terá decidido, por agora, descartar a contratação de João Victor, depois de saber que o Benfica apenas tenciona transferir o defesa central a troco de 8 milhões de euros. Ora, segundo o 'Globoesporte', os cariocas têm interesse no defesa central, mas apenas por empréstimo e, por outro lado, entendem que o valor exigido pelas águias para a transferência em definitivo é muito elevado.De resto, o portal brasileiro dá conta de que Benfica e Botafogo estarão a negociar a renovação do empréstimo de Gabriel Pires ao conjunto carioca (termina no final do ano).