Benfica pede "desculpa" pelas tochas atiradas por adeptos encarnados no jogo com a Real Sociedad

O Benfica reagiu esta quarta-feira em comunicado ao arremesso de tochas por parte um grupo de adeptos do Benfica na direção dos fãs da Real Sociedad durante o jogo que teve hoje lugar no Estádio Anoeta, a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões e que terminou com uma derrota das águias por 3-1.



Leia o comunicado na íntegra:





"O Sport Lisboa e Benfica lamenta o arremesso de tochas durante a partida com a Real Sociedad.

"Apesar de todos os apelos renovados nos últimos dias para que o jogo fosse vivido por todos sem qualquer incidente, tal não sucedeu, pelo que nos cumpre pedir desculpa pelo episódio. Felizmente, não há feridos a registar.

"O Sport Lisboa e Benfica está totalmente empenhado em colaborar com as entidades competentes para que estes comportamentos não voltem a ter lugar", pode ler-se.