Benfica pede um milhão a Rui Pinto

Depois de no início de julho ter sido acusado pelo Ministério Público (MP) de 377 crimes informáticos, Rui Pinto viu agora o Sport Lisboa e Benfica pedir uma indemnização cível de um milhão de euros devido aos danos provocados pela intrusão no sistema informático do clube e posterior divulgação das caixas de correio eletrónico de diversos responsáveis dos encarnados através de blogues na Internet e no Porto Canal. Para justificar esse pedido, os advogados do Benfica alegam que a divulgação de segredos comerciais do clube provocou uma série de danos não patrimoniais graves que afetaram irremediavelmente a sua imagem e consideração social. Leia o artigo na íntegra na Sábado