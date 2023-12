Benfica perto de contratar jovem guarda-redes lituano

O Benfica está perto de assinar com o guarda-redes lituano Arnas Voitinovicius, de 17 anos, uma vez que as negociações com o seu clube, o FK Riteriai, da liga principal da Lituânia, estão praticamente concluídas. O jogador deverá começar nos sub-23 das águias.

Voitinovicius esteve à experiência no Benfica Campus no verão e os encarnados ficaram agradados. Era para ter estado uma semana em setembro, mas ficou um mês, tendo assistido ao Benfica-Salzburgo. "Treinei com os sub-19 e sub-23 durante a primeira semana, mas os treinadores gostaram do meu nível de jogo e fui testado na equipa B. Ficaria muito feliz se pudesse assinar", disse, aos meios do Riteriai.