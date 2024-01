Benfica perto de segurar Leandro Barreiro: médio chega na próxima temporada

O Benfica está próximo de garantir a contratação do médio Leandro Barreiro, confirmou, depois de informação avançada pela CNN e pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências.As negociações pelo internacional luxemburguês, de 24 ano, estão adiantadas, para que o jogador seja reforço das águias na próxima temporada. Nascido em Erpeldingen (Luxemburgo), mas com nacionalidade angolana, Barreiro está em final de contrato com o Mainz, onde chegou na parte final da formação e por cuja equipa principal se estreou em 2018/19.De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o Benfica antecipou-se ao Mainz, 16.º classificado da Bundesliga, que queria renovar com ele, mas também a outros emblemas alemães e não só, numa aposta do diretor-desportivo das águias, Rui Pedro Braz. Esta época, conta 2 golos marcados em 16 jogos realizados.Este é o segundo jogador que o Benfica contrata para a próxima temporada, depois de Benjamín Rollheiser. A SAD liderada por Rui Costa desembolsa 9 milhões de euros por 90 por cento do passe pelo avançado do Estudiantes la Plata, que vai assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.