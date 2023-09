Benfica prepara Salzburgo quase na máxima força

Boas notícias para Roger Schmidt. De olhos postos na estreia da Liga dos Campeões, o alemão orientou o treino desta manhã - o último antes da receção ao Salzburgo - com praticamente todo o plantel à disposição. Isto porque tanto os reforços Bernat e Jurásek, bem como Gonçalo Guedes trabalharam no relvado sem limitações. Agora, só falta o jovem André Gomes para o puzzle ficar completo.Quer isto dizer que o treinador do Benfica livrou-se de uma dor de cabeça na lateral esquerda, onde tem vindo a atuar com Aursnes, adaptado, e sem qualquer outra alternativa para aquele lugar. Os dois canhotos recuperavam de lesões mas já treinam com a equipa, a um dia da 1.ª jornada do Grupo D. Já Guedes recuperou do joelho esquerdo antes do previsto e representa mais uma opção para a frente de ataque.O guarda-redes André Gomes ainda não está apto, após cirurgia ao ombro, e fez tratamento e trabalho de ginásio. Trubin, Samuel Soares e Kokubo foram os homens que trabalharam nas balizas esta manhã.