Benfica punido com multa superior a 15 mil euros

O Benfica foi multado em mais de 15 mil euros na sequência do encontro com o Boavista, que as águias venceram por 2-0. Na base desta decisão, está o comportamento incorreto dos adeptos, nomeadamente, pelo uso de material pirotécnico e ofensas ao guarda-redes dos axadrezados, João Gonçalves, por demora nas reposição de bola.De qualquer forma, o arremesso de petardos, tochas e flashlight justifica grande parte deste valor. O Conselho de Disciplina da FPF puniu os encarnados em 9560 euros devido a este comportamento, que é recorrente, nas bancadas do Estádio da Luz. Segundo o mapa de castigos divulgado esta quinta-feira, a entrada de uma tarja gigante com a frase "Tacchinardi está presente" também motivou uma multa de 1275 euros.As ofensas ao guarda-redes João Gonçalves, "Filho da p...", quando este se preparava para bater um pontapé de baliza, aos 12 minutos da segunda parte, também não passou incólume no relatório do delegado da Liga. Como tal, levou a uma multa de 714 euros.Ficou ainda registado que a equipa da Luz entrou 2 minutos atrasada no início do jogo e mais quatro minutos, no segundo tempo, o que valeu, apenas um castigo de 3672 euros. Desta forma, somando as penas que constam no comunicado divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF, a SAD dos encarnados terá de pagar, no total, 15221 euros.