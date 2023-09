Benfica questiona 17 minutos de compensação no FC Porto-Arouca e critica a Sport TV

Em reação ao empate do FC Porto com o Arouca, o Benfica pediu hoje igualdade de critérios e transparência. Os encarnados questionaram os 17 minutos de compensação no desafio do Dragão e perguntam por que motivo não foi mostrada imagem a "dissipar as dúvidas" quanto ao posicionamento de Fran Navarro no golo dos azuis e brancos, apontado por Evanilson aos 90'+19."É absolutamente urgente afinar critérios e garantir a transparência. É preciso que de uma forma clara e objetiva se apresentem as razões para 17 minutos de descontos no jogo FC Porto-Arouca. E que se explique, igualmente, que mais justificações existem para deixar o jogo prosseguir até aos 22 minutos de tempo extra para lá dos 90!O golo do empate não só surge para lá dos descontos atribuídos, como não são dissipadas as dúvidas quanto à posição do avançado que o marca. Qual a razão? Qual o motivo para que a transmissão da Sport TV não tenha mostrado essas imagens?Já na jornada passada assistimos a critérios distintos na aplicação de amarelos e vermelhos aquando da partida Rio Ave-FC Porto, com um perdão inexplicável – toda a crítica foi unânime – da expulsão do jogador Eustáquio, ainda a partida não tinha atingido os 10 minutos. Não esquecemos a expulsão de Musa, no Bessa, em que foram aplicadas as regras do Conselho de Arbitragem, na defesa da integridade física dos jogadores, mas pergunta-se: o rigor não tem de ser extensível a todos? É importante que, de uma vez por todas, se afinem os critérios e haja total equidade e transparência."