Benfica reage às acusações do Toulouse

O Benfica já reagiu às acusações do Toulouse, garantindo, em comunicado, "que o encaminhamento dos adeptos da equipa adversária foi realizado de acordo com o plano que estava delineado" e em "articulação direta" com os representantes do clube francês. As águias acrescentam que "não foi formalmente identificado qualquer contratempo".O Benfica asseguram ainda que "na reunião de balanço pós-jogo, realizada por volta das 23 horas e 15 minutos, entre os responsáveis do Benfica com o UEFA Match Delegate e o UEFA Venue Director, nada de negativo foi reportado, tendo, inclusive, sido elogiada a organização do desafio, bem como a receção a convidados e adeptos do clube adversário".O Sport Lisboa e Benfica desconhece a ocorrência de qualquer incidente no acesso dos adeptos do Toulouse ao jogo que opôs o Benfica à equipa francesa, ontem, 15 de fevereiro, a contar para a Liga Europa, no Estádio da Luz.As informações recolhidas, em parceria com as autoridades responsáveis, indicam que o encaminhamento dos adeptos da equipa adversária foi realizado de acordo com o plano que estava delineado, em articulação direta com os representantes do Toulouse, não tendo sido formalmente identificado qualquer contratempo.É ainda de destacar que os 2869 adeptos do Toulouse acederam à bancada que lhes estava destinada no Estádio do Sport Lisboa e Benfica mais de 10 minutos antes do início da partida, cumpridas todas as formalidades previstas.Acresce ainda, com particular relevância, que na reunião de balanço pós-jogo, realizada por volta das 23 horas e 15 minutos, entre os responsáveis do Benfica com o UEFA Match Delegate e o UEFA Venue Director, nada de negativo foi reportado, tendo, inclusive, sido elogiada a organização do desafio, bem como a receção a convidados e adeptos do clube adversário.O Sport Lisboa e Benfica expressa total comprometimento na defesa de um ambiente positivo e saudável no futebol e está totalmente disponível para colaborar em todas as iniciativas que garantam esse objetivo.